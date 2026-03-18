Jade Kops over bezoek aan eigen begraafplaats: ‘Geeft veel rust’

Tekst: Denise Delgado

De ongeneeslijk zieke Jade Kops (19) heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de begraafplaats. Op Instagram vertelt ze dat ze daar zelf een plek heeft uitgekozen waar ze later begraven wil worden.

Zelf een plekje kiezen

Jade legt uit dat ze een afspraak had met haar uitvaartbegeleider en de beheerder van de begraafplaats. Vorige week was ze er al met haar ouders, maar dit keer ging ze met een groter gezelschap. Ze kreeg verschillende opties te zien en hoorde wat er mogelijk is, waarna ze zelf een keuze maakte. “Een heftig moment, maar ook mooi want ik heb nu zelf een plekje kunnen kiezen,” schrijft ze.

Alles is rond

Na het bezoek ging Jade thuis verder met het regelen van haar afscheid, samen met haar uitvaartbegeleider. Ze laat weten dat er veel is vastgelegd en dat dat haar rust geeft: “Alles is nu in principe rond en dat geeft veel rust,” aldus Jade.

BEELD: ANP