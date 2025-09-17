Monique Westenberg herdenkt Joke Bruijs: ‘Ooit de verloofde van mijn vader’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Nederlandse actrice en zangeres Joke Bruijs is op 73-jarige leeftijd overleden. Zij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Haar overlijden volgt slechts drie dagen na dat van haar ex-man, Gerard Cox. Vanuit heel Nederland wordt zij herdacht, onder meer door Monique Westenberg.

Monique Westenberg deelt een bijzondere herinnering: haar vader was verloofd met Joke Bruijs.

Reactie van Monique Westenberg

Via Instagram deelde Monique Westenberg op een story haar herinneringen aan Joke. In een bericht schreef zij: ‘Jeetje. Drie dagen na haar grote vriend vliegt zij hem achterna. Wat zullen we er daar boven iets moois van maken samen.‘ Daarmee verwees zij naar de hechte vriendschap die Joke Bruijs en Gerard Cox tot het laatst hebben behouden.

Joke Bruijs was verloofd met haar vader

Monique gaf in haar bericht ook een persoonlijke onthulling. ‘Joke! Ooit was ze de verloofde van mijn vader. Vóór mama en vóór Gerard.’ Bij haar woorden plaatste zij een foto van Bruijs en haar vader samen. Volgens Westenberg hielden de twee in de loop der jaren af en toe contact, ‘gewoon als twee oude bekenden’. Over Bruijs schrijft zij verder: ‘Heerlijke vrouw, in mijn hart, het hart van heel Nederland, maar vooral in dat van Rotterdam. Je gaat gemist worden mooie vrouw.’

FOTO: ANP