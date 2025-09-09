Richard Groenendijk over slokdarmkanker Gerard Cox: ‘Schrikken’

Tekst: Emelie van Kaam

Cabaretier Richard Groenendijk reageert geschokt op het nieuws dat zijn vriend Gerard Cox lijdt aan uitgezaaide slokdarmkanker.

‘Dat was natuurlijk schrikken,’zegt Richard Groenendijk. Hoewel hij het erg vindt, relativeert hij ook: ‘Gerard is 85 jaar. En hij is er zelf heel nuchter over: ‘Ik heb een fantastisch leven gehad, mooie vrouwen gekend, grote liefdes, prachtige reizen en een succesvolle carrière.’ Hij vindt dat hij geen recht tot klagen heeft. Ik vind het wel heel mooi dat hij er zo instaat. Desalniettemin is het verdrietig, treurig. Binnenkort komt hij bij ons lunchen. We gaan lekker visjes bakken. Gerard kijkt daar nog heel erg naar uit, heel leuk.’

Vriendschap vanuit werk

De vriendschap tussen Richard en Gerard ontstond twintig jaar geleden tijdens de musical Toen Was Geluk Heel Gewoon. ‘IIk dacht toen: o god, zo’n oude mopperpot als Gerard Cox vindt mij natuurlijk vreselijk. Maar vanaf de allereerste minuut was het oké. Hij is altijd vol lof en waardering over mijn voorstellingen. Hij komt altijd kijken naar mijn shows. We hebben een enorme vakaffectie met elkaar. Ik vind zijn manier van zingen heel mooi, en zijn kijk op de wereld, zijn brutaliteit. Hij durft meer dan ik. Ik ben geen echte Rotterdammer, maar het is toch ook die nuchtere Rotterdamse houding en de humor die ons bindt.’

Omgaan met gedeelde zorgen

Het is schrijnend dat zowel Gerard als zijn ex Joke Bruijs door een moeilijk proces gaat, maar Richard ziet ook iets moois in hun relatie: ‘Ik heb het altijd ontzettend bijzonder gevonden dat zij na hun scheiding verschrikkelijk goed bevriend zijn gebleven. Gerard zegt ook: ’Joke is een fantastisch wijf.’ Zo mooi. Geregeld zie je het anders, gaan exen rollend over straat.’

Richard Groenendijkt over Joke

Richard bezoekt Joke regelmatig. “Ik ben van de week bij haar langs geweest met een bloemetje en een gebakje. Zij leidt natuurlijk een heel rustig leven nu. Ik vond dat ze heel goed was, ze had een goede dag.” Langsgaan vindt hij belangrijk: “Ik ben wel ergere dingen gewend. Weet je wat het ook is? Je kunt dit maar één keer doen en dat is tijdens het leven. Dan kun je langsgaan en het samen nog leuk hebben. En niet dat je gaat zitten huilen op de begrafenis terwijl je nooit op bezoek bent geweest.”

Hij benadrukt dat Joke’s hoofd helder is: ‘Mensen denken soms dat ze dement is, maar dat is helemaal niet zo. Ze heeft Parkinson, dat zit in haar spieren, dus ze wordt trager. Maar ze vertelt nog volop anekdotes, lacht en geniet van het leven.’

Ons hele gesprek met Richard Groenendijk lees je in Weekend editie 37, vanaf woensdag 10 september in de winkels. Hierin vertelt hij ook over de musical Hairspray en haatreacties. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

FOTO: ANP