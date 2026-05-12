Nyassa Alberta vond liefde via datingapp tijdens lockdown

Tekst: Evelien Berkemeijer

Musicalster Nyassa Alberta (43) leerde haar partner Marco kennen tijdens de allerlaatste lockdown.

Dat vertelt Nyassa Alberta, die te zien is in We Will Rock You, aan Vriendin. De twee kwamen met elkaar in contact via een datingapp en namen eerst rustig de tijd om elkaar te leren kennen. Inmiddels zijn ze ruim vier jaar samen.

Lees ook: Albert Verlinde denkt nog niet aan pensioen

Eerst maandenlang schrijven

Marco komt niet uit de musicalwereld. ‘Hij heeft niets met het vak te maken: hij is tatoeëerder en kunstenaar. We leerden elkaar kennen via een datingapp, in de allerlaatste lockdown. Eerst hebben we elkaar drie maanden lang geschreven, toen eens afgesproken om te wandelen en het klikte meteen goed.’

Meteen ondersteboven

Die eerste ontmoeting maakte veel indruk op Nyassa. ‘Na afloop was ik zelfs een beetje ondersteboven en facetimede ik nog een vriend, zo van: ‘Ik weet niet wat me net is overkomen…’ Op het screenshot van dat gesprek zie je me helemaal glunderen! Marco en ik zijn nu ruim vier jaar samen. We besloten het in het begin langzaamaan te doen, maar hadden aan het eind van dat jaar al samen een huis gekocht.’

Tekst gaat verder onder video met de rode loper van We Will Rock You.

Kritisch over tattoo

Hoewel Marco tatoeëerder is, heeft Nyassa zelf maar één tattoo. ‘Niet eens van hem! Die had ik al voordat ik hem kende. Het is wel het plan om Marco er een te laten zetten, maar ik ben nogal kritisch. Hij heeft vaste klanten die zeggen ‘Doe maar wat’, maar daar ben ik niet van. Ik ben meer die irritante klant die er met haar neus bovenop zit, haha.’

Allebei creatief

Op creatief vlak passen de twee goed bij elkaar, al doen ze allebei iets anders. ‘Het grappige is dat Marco voor een tatoeëerder zelf niet zo veel tattoos heeft. Daarnaast maakt hij abstracte kunst – allebei creatieve banen dus, maar op verschillende vlakken. Gelukkig heeft hij ook veel met muziek, vroeger draaide hij als dj op feesten. Dus daarin vinden we elkaar ook.’