Bekijk hier Ali B’s verklaring tijdens de laatste zittingsdag van het hoger beroep

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens de laatste zittingsdag van het hoger beroep in de zaak rond Ali B heeft de rapper zelf een voorbereide verklaring voorgelezen. Dat deed hij na het verhoor van twee nieuwe getuigen en na repliek en dupliek van het Openbaar Ministerie en de verdediging.

Vlak daarvoor zei zijn advocaat dat Ali B nog altijd graag in gesprek wil met de vrouwen die hem beschuldigen. Ook zou hij met hen willen praten over wat dit allemaal met hen heeft gedaan. Daarna vroeg de rapper om een korte pauze, om vervolgens zijn verklaring vanaf zijn telefoon voor te lezen.

Zoektocht naar verklaring

Ali B zei dat hij zich de afgelopen jaren steeds heeft afgevraagd hoe het kan dat de vrouwen heel anders kijken naar wat er tussen hen is gebeurd dan hij zelf. Volgens de rapper heeft hij daar wakker van gelegen en geprobeerd antwoorden te vinden door contact te zoeken, maar kreeg hij die niet. Daarom ging hij zelf op zoek naar een verklaring.

Ali B ziet invloed van BOOS-uitzending

In zijn verklaring wees Ali erop dat herinneringen volgens hem geen vaste weergaven zijn van wat er is gebeurd en dat die in de loop van de tijd kunnen veranderen, onder invloed van wat iemand later hoort, ziet en meemaakt. Volgens hem is dat de enige verklaring. ‘De BOOS-uitzending heeft mij neergezet als dader van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag als een seksueel roofdier. Dat beeld is daarna overal overgenomen en steeds herhaald in de media’, zei Ali. Daarbij stelde hij dat er in die periode ook veel maatschappelijke aandacht en verontwaardiging was, iets wat hij naar eigen zeggen begrijpelijk en belangrijk vindt, maar waarbij hij ook nauwelijks ruimte voor nuance ervaart.

Gevolgen voor zijn gezin

Ali zei daarnaast dat het beeld volgens hem steeds werd herhaald en daardoor ook doorwerkt in hoe naar het verleden wordt teruggekeken. Daarbij wees hij erop dat twee van de drie vrouwen zich pas na de BOOS-aflevering meldden. ‘Dat onderstreept dat die uitzending en de aandacht die daarop volgde, een rol hebben gespeeld in hoe er naar eerdere gebeurtenissen is gekeken.’ Ook zei hij nooit iemand te hebben gedwongen, nooit tegen iemands wil te hebben gehandeld en nooit iets zonder toestemming te hebben gedaan. Over Ellen ten Damme en Jill Helena sprak hij van wederzijds contact, terwijl hij over Naomi zei dat er niets meer is gebeurd dan een woordenwisseling zonder fysiek contact.

Vechten om onschuld te bewijzen

Aan het einde van zijn verklaring schoot de rapper vol toen hij vertelde dat zijn zoon hem na school vroeg of hij naar de gevangenis moet, omdat kinderen op school dat zouden hebben gezegd. Ali zei dat het voor hem allang niet meer alleen over hem gaat, maar ook over wat deze zaak doet met zijn kinderen en zijn gezin. Daarom, zo stelde hij, vecht hij om zijn onschuld te bewijzen.