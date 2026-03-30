OM wil dat verhoor tweede getuige niet wordt gebruikt in zaak Ali B

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het Openbaar Ministerie wil dat het verhoor van een tweede getuige in de zaak tegen Ali B buiten beschouwing blijft, omdat die getuige mogelijk is beïnvloed door contact met advocaat Bart Swier.

Maandag is de derde en laatste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak rond Ali B, met repliek en dupliek van het OM en de verdediging. Swier zei bij aankomst bij de rechtbank al dat er nog één of twee nieuwe getuigen gehoord zouden worden. De voorzitter van het hof liet daarna weten dat de planning anders liep dan voorzien.

Getuige toch direct gehoord

Swier had donderdag gevraagd om de ex en voormalig manager van Ellen ten Damme te horen als het hof tot een straf zou komen. Om vertraging te voorkomen, werd echter besloten die getuige maandag sowieso al te horen. Daarmee schoof het verhoor naar voren op de laatste zittingsdag.

OM ziet steun voor verklaring

Na de verhoren kreeg het OM het woord voor de repliek. Het OM blijft erbij dat er genoeg ondersteunend bewijs is om Ali B te veroordelen voor verkrachting van de zangeres. De ex en voormalig manager verklaarde eerder op de dag dat hij haar ‘van haver tot gort’ kende en wist dat er iets ergs was gebeurd door hoe ’terneergeslagen’ zij was. Ook herhaalde hij dat de zangeres voor het eerst over de verkrachting vertelde bij de nazit van Pauw & Witteman.

Verhoor tweede getuige ter discussie

Volgens de advocaat-generaal kan de waargenomen veranderde emotie van de zangeres dienen als steunbewijs. Daarmee gaat het OM in tegen het betoog van Swier, die dat punt afgelopen donderdag probeerde onderuit te halen. Het OM wil daarnaast dat het verhoor van de tweede getuige terzijde wordt geschoven, omdat zij dit weekend met Swier de gehele verklaring van de zangeres heeft doorgelezen. Volgens de advocaat-generaal kan dat bezoek haar hebben beïnvloed.