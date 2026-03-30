Tweede nieuwe getuige in hoger beroep Ali B bekend: productieleider

Tekst: Evelien Berkemeijer

De tweede nieuwe getuige die de verdediging van Ali B in het hoger beroep wil horen, is de productieleider van Ali B en de Muziekkaravaan.

Vandaag is de derde en laatste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak, met repliek en dupliek van het Openbaar Ministerie en de verdediging. Daarna krijgt de Ali B zelf het laatste woord.

Planning aangepast

Bart Swier, de advocaat van Ali B, zei bij aankomst bij de rechtbank al dat er nog één of twee nieuwe getuigen gehoord zouden worden. De voorzitter van het hof liet vervolgens weten dat de planning anders liep dan voorzien. Swier had donderdag gevraagd om de ex en voormalig manager van Ellen ten Damme te horen als het hof tot een straf zou komen, maar om vertraging te voorkomen is besloten die getuige vandaag sowieso al te horen.

Tekst gaat verder onder video.

Achter gesloten deuren

Swier verzocht om beide getuigen die relevant zijn voor de zaak van Ellen ten Damme achter gesloten deuren te horen. Hij wilde liever niet dat haar advocaat Ruth Jager daarbij aanwezig zou zijn, maar Jager drong daar juist op aan. ‘Het hof weet dat de mensen die hier verklaringen afleggen, aardig wat te verduren krijgen’, aldus de raadsheer, die daarbij verwees naar bedreigingen aan het adres van de slachtoffers. De advocaat van Ten Damme mag wel aanwezig zijn bij het, daarom verder besloten, verhoor.

Productieleider tweede getuige

Het hof heeft het verzoek van Swier om twee getuigen te horen ingewilligd. Naast de ex-partner en toenmalige manager van Ten Damme gaat het om de productieleider van Ali B en de Muziekkaravaan, het programma waarvoor Ali B en Ten Damme in Marokko waren. Volgens het gerechtshof zou de ex van Ten Damme tegen deze tweede getuige hebben gezegd dat er ‘iets ergs’ was gebeurd tussen Ali B en Ten Damme.