Verrassing: ex Ellen ten Damme wordt vandaag gehoord in hoger beroep Ali B

Tekst: Evelien Berkemeijer

Op de derde en laatste dag van de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep tegen Ali B duikt onverwacht een nieuwe getuige op: de ex en voormalig manager van Ellen ten Damme wordt vandaag gehoord.

Vandaag staan repliek en dupliek op het programma, het moment waarop het Openbaar Ministerie en de verdediging van Ali B nog één keer op elkaar reageren. Daarna krijgt de rapper zelf het laatste woord. Ali B wist bij aankomst de pers te ontwijken en ongezien het gerechtshof binnen te gaan.

Nieuwe getuigen in zaak Ali B

Bart Swier, de advocaat van Ali B, meldde bij aankomst bij de rechtbank dat er nog één of twee nieuwe getuigen gehoord gaan worden in de zaak. Wie die getuigen precies zijn, was op dat moment nog niet duidelijk.

Planning aangepast

De voorzitter van het hof liet weten dat de planning van de dag anders verloopt dan eerder gedacht. Swier had donderdag gevraagd om de ex en voormalig manager van Ellen ten Damme te horen, voor het geval het hof tot een straf zou komen. Het hof wilde voorkomen dat het proces vertraging oploopt en besloot daarom die getuige vandaag sowieso al te horen.

Discussie over besloten verhoor

Swier wil dat beide getuigen die relevant zijn voor de zaak van Ten Damme achter gesloten deuren worden gehoord. Ook zag de advocaat liever niet dat Ten Dammes raadsvrouw Ruth Jager daarbij aanwezig is, maar Jager wilde dat juist wel. Na beraad werd besloten dat de getuige achter gesloten deuren, met beide advocaten, gehoord zal worden. De advocaat-generaal van het OM sprak haar ongenoegen uit over het oproepen van extra getuigen door de verdediging, waarna Swier zei zich te storen aan die reactie. Het OM sprak van een ‘overvalstactiek’ en daar nam Swier nadrukkelijk afstand van, terwijl het OM bij die bewoording bleef.

