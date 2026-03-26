Advocaat Ali B vraagt ook in zaak-Ellen ten Damme om vrijspraak

Tekst: Evelien Berkemeijer

Advocaat Bart Swier hield vandaag in hoger beroep een uitgebreid pleidooi in de zaak rond Ellen ten Damme. Daarin probeerde hij het hof ervan te overtuigen dat Ali B ook in deze zaak moest worden vrijgesproken.

Eerder eiste het Openbaar Ministerie 2,5 jaar cel tegen Ali B voor de verkrachting van een meisje tijdens een schrijverskamp en van Ten Damme. In 2024 werd nog drie jaar cel geëist, maar volgens het OM was de aanranding van Jill Helena inmiddels niet meer te bewijzen. De rechtbank veroordeelde Ali B destijds tot twee jaar cel voor verkrachting en een poging tot verkrachting, waarna hij in hoger beroep ging. De uitspraak van het gerechtshof volgt op 7 mei.

Vraagtekens bij betrouwbaarheid

Ook voor de zaak rond Ellen ten Damme vroeg Bart Swier om vrijspraak van verkrachting, dan wel een poging tot verkrachting. Net als in de zaak van Naomi zette de advocaat vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de verklaring van de zangeres. Volgens Swier kon die verklaring alleen met steunbewijs op betrouwbaarheid worden getoetst, maar ontbrak dat. Dat Ali B had verklaard dat hij op de kamer van Ten Damme was geweest, kon volgens de verdediging niet als steunbewijs gelden, omdat hij ontkende dat hij haar had aangevallen en verkracht.

Steunbewijs en getuigen

Swier stelde ook dat de emotionele verandering die de voormalige manager en partner van Ten Damme bij haar had waargenomen, niet als bewijs mocht worden gezien. Daarbij verwees hij naar uitspraken van de Hoge Raad, waarin waarnemingen van emoties een beperkte vorm van steunbewijs werden genoemd. Volgens de advocaat hoorde de manager niet direct na het incident wat er zou zijn gebeurd en nam hij ook niet meteen hevige emoties waar. Swier suggereerde bovendien dat Ten Damme ook in zichzelf gekeerd had kunnen zijn geweest in het bijzijn van haar partner, omdat zij volgens hem zou zijn vreemdgegaan met Ali B.

Volgens Swier werd de verklaring van de voormalig manager en partner van Ten Damme bovendien door vijf getuigen tegengesproken. Dat het OM één van die verklaringen juist als ondersteuning zag voor wat hij zei, noemde de advocaat ‘onbegrijpelijk’. Ook noemde hij de ex van Ten Damme geen neutrale getuige, omdat het volgens hem logisch was dat hij haar kant koos en omdat hij, zo beweerde Swier, altijd al een hekel had gehad aan Ali B.

Details en tegenstrijdigheden

Volgens Swier schuilt een veroordeling of vrijspraak in deze zaak in de details. Hij liep minutieus door de verklaring van Ten Damme heen, onder meer over het moment waarop zij het haar toenmalige vriend had verteld: kort na het incident of pas drie weken later. Swier concludeerde dat dit pas drie weken erna was gebeurd. Ook stelde hij dat er ten onrechte een verband was gelegd tussen de waargenomen emoties van Ten Damme en het incident met Ali B. Daarbij haalde hij woorden van haar ex aan, die had gezegd dat zij waarschijnlijk ook kampte met jeugdtrauma’s.

Ten Damme had ook verklaard dat zij bij een nazit van Pauw & Witteman over de verkrachting had gesproken met Paul Witteman, maar die kon zich dat niet herinneren. Jeroen Pauw was er volgens Swier van overtuigd dat Witteman hem dat zou hebben verteld als hij het had gehoord en dat hij het zelf ook zou hebben onthouden. Verder stelde de advocaat dat de verklaring van de zangeres niet betrouwbaar was, omdat zij pas na acht jaar naar de politie stapte. Ook herhaalde hij dat Ten Damme door een rechercheur zou zijn gestuurd om een belastende verklaring af te leggen en dat opmerkingen van die rechercheur over Ali B afbreuk deden aan de verklaringen die zij tegenover hem had gedaan.

Geen voltooide verkrachting bewezen

Swier wees er verder op dat Ten Damme wisselend had verklaard over de vraag of Ali B’s broek wel of niet uit was en dat haar verklaring volgens hem weinig verifieerbare details bevatte. Ook beargumenteerde hij dat er sowieso geen sprake was geweest van een voltooide verkrachting, omdat zij eerst had verklaard dat hij niet bij haar was binnengedrongen en daar later anders over had verteld. Daarmee vroeg hij ook in deze zaak om vrijspraak van verkrachting, dan wel een poging tot verkrachting.

Wat is er gebeurd in Marokko?

De advocaat verwees daarnaast opnieuw naar beelden uit het programma waarin Ali B en Ten Damme samen te zien waren. Volgens hem kwamen die beelden niet overeen met hoe de zangeres zelf had gezegd dat zij zich voelde. Ook zouden getuigen bij de opnames hebben gezien dat Ali B en Ten Damme tussen de opnames door veel met elkaar omgingen. Swier stelde dat niet viel uit te sluiten dat Ten Damme iets in Marokko als niet fijn had ervaren, maar speculeerde dat dat ook te maken kon hebben gehad met een mislukte samenwerking, een gevoel van afwijzing of met het feit dat Ali B na flirterig gedrag niets meer van zich had laten horen. Ook benadrukte hij dat er na het incident nog vriendschappelijk contact was geweest tussen beiden en dat Ten Damme hem zelfs nog had uitgenodigd voor een première.

Swier pleitte opnieuw voor vrijspraak. Daarbij zei hij: ‘Het is ongemeen zwaar geweest wat Ali B sinds de BOOS-uitzending heeft meegemaakt. Hij komt nergens meer aan de bak en zal nergens meer aan de bak komen.’ De advocaat vroeg het hof dat mee te wegen, mocht het toch tot een strafmaat komen.

Foto: ANP