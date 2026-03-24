Ali B over Ellen ten Damme: ‘We hadden een flirterige band’

In het hoger beroep in de strafzaak tegen Ali B is ook de zaak rond Ellen ten Damme besproken. Eerder op de dag stonden al de zaken van Naomi en Jill Helena centraal.

In de zaak van Ten Damme werd Ali B eerder veroordeeld voor een poging tot verkrachting, maar niet voor verkrachting. Volgens het dossier zou hij haar in een hotel na opnames van Ali B en de Muziekkaravaan hebben geprobeerd te verkrachten. Ten Damme deed zelf geen aangifte.

Herinnering aan hotelkamer

De raadsheer vroeg Ali B wat hij zich nog kan herinneren van wat er op de hotelkamer is gebeurd. Ali zei daarover: ‘Ik weet niet wie het initiatief had genomen. We hadden een flirterige band, een amicale en respectvolle band. Die duurde tot 2021 en nooit heb ik iets anders vernomen.’ Hij blijft erbij dat de verklaring van Ten Damme niet klopt. ‘Dat zou ik nooit doen. Het is krankzinnig’, aldus Ali.

Beelden als onderdeel van verweer

Volgens Ali worden zaken die op zijn onschuld zouden wijzen minder zwaar gewogen dan feiten die tegen hem spreken. Daarom wil hij beelden laten zien van de uitzending met Ten Damme, omdat haar gedrag daarop volgens hem niet past bij hoe zij haar houding de dag na het incident heeft beschreven. Ook begrijpt hij niet waarom ze hem later nog uitnodigde voor een première en waarom haar toenmalige manager die uitnodiging zou hebben goedgekeurd, als die van de poging tot verkrachting zou hebben geweten.

Verschil van inzicht over gedrag

De raadsheer vergeleek de zaak met die van Jill Helena, omdat Ali ook daar spreekt van een liefdevolle band terwijl hij tegelijk van ernstige feiten wordt beschuldigd. Ali vindt dat het gedrag van Ten Damme de volgende dag niet rijmt met haar eigen verhaal. Ten Damme noemde dat eerder zelf ‘overlevingsgedrag’, omdat de opnames moesten worden afgerond. Volgens haar had Ali de regie over het filmpje en zijn momenten waarop zij stil en afwezig was niet vastgelegd of niet in de montage terechtgekomen. Ali wijst er juist op dat getuigen hebben verklaard dat zij die dag helemaal niet stil was.

Steunbewijs en opmerkingen van agent

Tijdens de zitting werd ook een vier minuten durend filmpje van de opnames getoond. Ali zei dat de beelden hem opnieuw raken: ‘Dit was onze band altijd.’ In een andere montage zijn volgens anderen juist hints te zien dat er wel iets is voorgevallen, onder meer in een fragment waarin Ten Damme hem een ‘klootzak’ noemt. Volgens Ali paste dat bij de humor tussen hen. Daarnaast kwam de verklaring van de voormalige manager en partner van Ten Damme opnieuw uitgebreid aan bod. Die gold eerder als steunbewijs, maar de verdediging trekt dat in twijfel. Ook spraken Ali en zijn advocaat zich uit tegen een agent die bij een verhoor tegen Ten Damme zou hebben gezegd dat zij eraan kon bijdragen dat die ‘knuffel-Marokkaan’ gestopt zou worden en dat hij in een gevangenis in Marokko thuis zou horen. De advocaat noemde dat onprofessioneel.

Bron: Nu.nl; Foto: ANP