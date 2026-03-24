Ali B bevraagd over zaak-Jill Helena: ‘Waarom wilde ze dan met mij zijn?’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In het hoger beroep in de strafzaak tegen Ali B heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag uitgebreid stilgestaan bij de zaak van Jill Helena. De zangeres zegt dat zij door de rapper is aangerand nadat hij haar meenam naar een afgelegen bosweg.

Eerder op de dag stond eerst de zaak van Naomi centraal. Zij zegt dat zij tijdens een schrijverskamp in Heiloo is aangerand en verkracht door Ali B. Daarna kwam de zaak rond Jill Helena aan bod. Jill besloot op het laatste moment om toch niet aanwezig te zijn in het gerechtshof. Tijdens de rechtszaak in 2024 maakte ze wel gebruik van haar spreekrecht.

Vrijspraak ondanks betrouwbare verklaring

Volgens Jill stapte zij destijds bij Ali B in de auto om hem een nieuw nummer te laten horen. Zonder dat dit was afgesproken, zou hij zijn weggereden naar een afgelegen bosweg, waar hij haar zou hebben betast. Ook zou hij zijn geslachtsdeel uit zijn broek hebben gehaald en ervoor hebben gezorgd dat zij hem met haar handen bevredigde. Jill zegt dat ze dit deed om ervanaf te zijn en teruggebracht te worden naar haar eigen auto. De rechtbank noemde haar verklaring betrouwbaar, maar sprak Ali B hiervan vrij omdat er geen ondersteunend bewijs was.

Ali B spreekt van wederzijds initiatief

Ali B blikte bij het hof terug op de periode rond The Voice, waarin Jill als kandidaat in zijn team zat. Volgens hem begonnen zij elkaar leuk te vinden en was er sprake van een veilige band. Hij zei: ‘We begonnen elkaar leuk te vinden. Ik heb me altijd heel veilig gevoeld bij haar’. Ook wees hij erop dat Jill hem na het voorval in de auto lieve berichten zou zijn blijven sturen. Volgens Ali was sprake van wederzijds initiatief bij wat er tussen hen is gebeurd.

De raadsheer vond het opvallend dat Ali sprak over een liefdevolle relatie, terwijl Jill dat volgens haar verklaring heel anders heeft ervaren. Ali reageerde daarop met: ‘Zij heeft mij hier nooit iets van laten weten’. De raadsheer herinnerde hem eraan dat Jill volgens haar moeder was afgeraden melding te doen, omdat er geen getuigen waren en zij bang zou zijn geweest voor alles wat zo’n melding los kon maken. Ali zei het vreemd te vinden dat zij contact met hem bleef houden als zij inderdaad bang voor hem was geweest. Ook legde hij uit dat hij die avond naar het bos reed vanwege privacy, omdat zij dat volgens hem altijd zo deden.

Uitspraak over dominant gedrag

Op vragen van de advocaat-generaal zei Ali dat hij zich van het moment in de auto nog herinnert dat er een romantische sfeer was, dat er gezoend werd en dat zij elkaar boven de kleding aanraakten. Toen hem werd voorgehouden dat hij eerder had gesproken van een misverstand, zei hij dat hij geen signalen had gekregen dat Jill het niet fijn vond. Ook werd een politieverhoor van Jill aangehaald, waarin zij zei dat Ali altijd gelijk wil hebben, een andere kant heeft, flink kan uitvallen en dominant is. Daarop reageerde hij met: ‘Ik heb nog nooit bij haar een uitval gehad’. En ook: ‘Als zij het niet aantrekkelijk aan mij vond dat ik duidelijk ben, waarom wilde ze dan met mij zijn?’

Bron: Nu.nl Foto: ANP