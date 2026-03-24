Ali B over zaak rond Naomi: ‘Ik ben vervolgd voor iets dat niet is onderzocht’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het hoger beroep in de strafzaak tegen Ali B is dinsdag begonnen bij het gerechtshof in Amsterdam. Daarbij stond eerst de zaak van Naomi centraal, die zegt dat zij tijdens een schrijverskamp in Heiloo is aangerand en verkracht door de rapper.

Voor de verkrachting werd Ali B eerder veroordeeld, terwijl hij voor de aanranding werd vrijgesproken wegens onvoldoende steunbewijs. In het hoger beroep draaide het opnieuw om de betrouwbaarheid van verklaringen, de rol van getuigen en de vraag wat er op het schrijverskamp precies is gebeurd.

Kamer en woordenwisseling opnieuw onderwerp van debat

Ali B zei dinsdag opnieuw dat hij zich weinig kan herinneren van het schrijverskamp. De raadsheer hield hem voor dat hij vooral eerlijk moet aangeven wanneer hij iets niet meer weet. Ook kwam opnieuw de kamer ter sprake waar hij Naomi aantrof terwijl zij seks had met Ronnie Flex. Eerder zei Ali dat dit zijn eigen kamer was, maar daarover durft hij nu niet meer met zekerheid te spreken. Ronnie Flex moest daarnaast opnieuw verklaren bij de raadsheer-commissaris. Volgens de rapper was hij destijds warrig, herinnert hij zich wel een woordenwisseling toen Ali binnenkwam, maar weet hij niet meer wat er precies werd gezegd.

Ali B: onderzoek naar aanranding was onvoldoende

Ali B stelde tijdens de zitting dat er geen gedegen onderzoek is gedaan naar de beschuldiging van aanranding. Volgens hem zijn mensen die daar volgens Naomi bij aanwezig waren, niet gehoord. ‘Ik ben vervolgd voor iets dat niet is onderzocht. Dat is heftig’, zei Ali B. Zijn advocaat voerde aan dat Ronnie Flex en Bokoesam wel zijn verhoord over de verkrachting, maar niet over de aanranding. De advocaat-generaal sprak dat tegen en stelde dat het onderzoek wel degelijk zorgvuldig is geweest.

Getuigenverklaring en tapgesprekken onder vuur

Ook de getuigenverklaring van een vrouw die Naomi op de dag van het schrijverskamp huilend bij een busstation in Heiloo zou hebben aangetroffen, werd uitgebreid besproken. Die verklaring gold in 2024 voor de rechtbank als steunbewijs voor de verkrachting. Ali B zette vraagtekens bij de getuige, onder meer omdat zij Naomi als blond zou hebben omschreven en omdat haar relaas volgens hem schuurt met Naomi’s eigen verklaring. Geëmotioneerd zei hij: ‘Ik vind het erg dat dit wordt gebruikt om mij bij mijn kinderen weg te halen.’ De advocaat-generaal wees er juist op dat de vrouw eerst had verklaard dat zij niet meer wist hoe Naomi eruitzag en niet meteen sprak van een blonde vrouw. Ook werden tapgesprekken met zijn toenmalige vrouw Breghje Kommers aangehaald, waaruit volgens het hof zou blijken dat Ali wel degelijk een beeld had van Naomi toen de beschuldigingen uit BOOS naar buiten kwamen.

Vreemdgaan en de woordenwisseling

Aan het einde van de zitting werd Ali B ook bevraagd over eerdere uitspraken over zijn eigen gedrag. De advocaat-generaal hield hem voor dat zijn eerdere omschrijving van zichzelf als ‘braaf’ moeilijk te rijmen is met zijn verklaring dat hij tijdens het schrijverskamp met één of twee vrouwen seks had gehad. Ali benadrukte daarop dat hij is vreemdgegaan, maar dat dit steeds met wederzijdse toestemming gebeurde. Verder werd hij bevraagd over de intensiteit van de woordenwisseling met Naomi, die hij eerder had vergeleken met een ruzie met Waylon bij The Voice. Daarover zei hij nu: ‘Absoluut zeker en gedetailleerd zou ik het niet meer weten.’

Bron: NU.nl; Foto: ANP