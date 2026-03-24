Ali B verklaart bij aankomst gerechtshof: ‘Ik geloof in mijn onschuld’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het hoger beroep in de strafzaak tegen Ali B is dinsdag begonnen bij het gerechtshof in Amsterdam.

Ali B wordt verdacht van aanranding en verkrachting. Tijdens de eerste dag worden de feiten en persoonlijke omstandigheden besproken.

Omringd door pers

Ali B wilde pas bij de ingang iets zeggen, maar werd op weg van de auto naar de deur omringd door camera’s en microfoons. Hij verzocht de pers meermaals afstand te houden en zijn weg niet te blokkeren. De vele vragen die naar hem werden geroepen, beantwoordde hij niet.

Verklaring bij aankomst

Bij aankomst maakte Ali B duidelijk dat hij er niet was om vragen te beantwoorden, maar wel een verklaring wilde geven. Daarin zei hij dat hij het anders wilde aanpakken dan de vorige keer. ‘De vorige keer heb ik antwoord gegeven op iedereen en voor iedereen tijd gemaakt, ik heb alle camera’s toegelaten. Dat deed ik in de hoop dat er dan aandacht zou komen voor de feiten, die altijd maar onderbelicht blijven. De feiten. Het gaat over beeldvorming, maar nooit over de feiten.’ Ook zei hij: ‘In plaats van het hebben over de feiten, is het vooral gegaan over mijn houding. Dat is helemaal verkeerd uitgepakt. Dat is niet wat ik wil.’

Ernstige aantijgingen

Ali B noemde de aantijgingen ernstig en benadrukte dat meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag serieus moeten worden genomen. Tegelijk zei hij: ‘Aangiftes, meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag moeten heel serieus genomen worden, héél serieus genomen worden. Daarbij wil ik wel eraan toevoegen dat dat niet betekent dat wat er wordt gezegd, waar is. Wat er wordt gezegd moet worden getoetst aan feiten en dat hoort bij de rechtbank, in dit geval bij het hof, en die feiten die laten iets anders zien dan wat er tot nu toe is geschetst aan beeld. Ik geloof in mijn onschuld, het is een surrealistische situatie maar ik zal vechten voor mijn onschuld. Voor mij, voor mijn kinderen, voor mijn naasten en ik geloof dat de feiten gaan aantonen dat de vrijspraak, algehele vrijspraak, de enige logische beslissing is.’

