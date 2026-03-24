Hoger beroep Ali B van start onder grote media-aandacht

Tekst: Denise Delgado

Het hoger beroep in de strafzaak tegen Ali B is dinsdag begonnen bij het gerechtshof in Amsterdam. De eerste zittingsdag trok volgens een woordvoerder veel media: tientallen journalisten, tekenaars en fotografen meldden zich aan.

Veroordeling in 2024

Ali B werd in 2024 veroordeeld tot twee jaar cel voor de verkrachting van een vrouw en een poging tot verkrachting van Ellen ten Damme. Voor twee andere aanrandingen werd hij destijds vrijgesproken.

Jill Helena afwezig

Een van de vrouwen die eerder aangifte deed van aanranding is zangeres Jill Helena. Zij is dinsdag niet aanwezig bij de zitting waarop het hof de feiten bespreekt en slachtofferverklaringen aan bod komen. Haar advocaat Sébas Diekstra zegt dat zij maandagavond alsnog besloot weg te blijven en zal dit tijdens de zitting toelichten.

Geen camera’s

Opvallend: anders dan bij de behandeling in de rechtbank in Haarlem heeft Ali B in het hoger beroep geen toestemming gegeven om gefilmd te worden. In 2024 was dat wel toegestaan, wat toen voor veel publieke en media-aandacht zorgde.

De inhoudelijke behandeling duurt drie dagen. De uitspraak staat gepland op 7 mei om 10.00 uur.

BEELD: ANP