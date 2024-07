Grote belangstelling voor uitspraak Ali B

Voor de uitspraak in de zedenzaak tegen Ali B zijn vrijdag veel belangstellenden naar de rechtbank in Haarlem gekomen. De artiest heeft via zijn advocaat aangekondigd zelf niet aanwezig te zijn bij het uitspreken van het vonnis. De uitspraak begint om 13.00 uur.

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van drie jaar geëist tegen de 42-jarige rapper voor twee verkrachtingen en twee aanrandingen bij in totaal drie vrouwen. Een van hen is zangeres Ellen ten Damme, die bij de politie heeft verklaard in 2014 verkracht te zijn in een hotel in de Marokkaanse stad Meknes.

Ten Damme wordt vertegenwoordigd door slachtofferadvocaat Ruth Jager, die ook de belangen behartigt van de vrouw die aangifte heeft gedaan van verkrachting en aanranding tijdens een schrijverskamp in Heiloo in augustus 2018.

Jill wel naar de rechtbank

Jill Helena, oud-kandidate van The Voice of Holland, deed aangifte van aanranding in mei 2018. Ze zou door Ali B in de auto zijn meegenomen naar een afgelegen bospad, waar ze hem volgens de aanklacht moest aftrekken. De zangeres is samen met haar advocaat naar de rechtbank gekomen.