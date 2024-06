OM eist drie jaar cel in zedenzaak tegen Ali B

In de zedenzaak tegen Ali B heeft het Openbaar Ministerie vrijdag een celstraf van drie jaar tegen de rapper geëist. De 42-jarige artiest wordt verdacht van vier zedenfeiten met drie vrouwen, onder wie een ex-kandidaat van The Voice of Holland en zangeres Ellen ten Damme.

Volgens het OM is de rapper schuldig aan twee verkrachtingen en twee aanrandingen. “Uit het dossier komt het beeld naar voren van een dominant en manipulatief persoon, die geen nee accepteert”, zei de aanklaagster in de rechtbank in Haarlem.

‘Geen wroeging’

“Er is geen enkele sprake van wroeging. Hij is alleen maar bezig met zijn eigen hachje te redden.”