The Voice-Jill Helena durfde niet meer over straat na zaak Ali B door doodsbedreigingen

Zangeres Jill Helena (37) was één van de vrouwen die Ali B beschuldigde van seksueel geweld. Aan De Telegraaf vertelt ze dat ze trots was dat ze jaren later toch naar de politie durfde te stappen, maar dat kwam haar ook duur te staan. Ze kreeg bakken haat voor haar kiezen en werd zelfs met de dood bedreigd. “‘Als Ali het niet redt, red jij het ook niet’ en dergelijke teksten. Na de zitting ben ik eerst een week het land uit gegaan.”

Maar toen ze terugkwam, bleef de angst voor wraakacties, legt ze uit aan de krant. “Ik was bang, durfde niet eens meer naar de supermarkt. Toen ik terugkwam, had ik vier optredens en heb ik beveiliging ingehuurd. Nog altijd durf ik ’s avonds niet alleen over straat. Ik word nog steeds weleens nageroepen.”

Gelukkig kreeg Jill ook steun, uit allerlei hoeken. Ze wordt regelmatig aangesproken door mensen die achter haar staan. “Die zeggen hoe moedig en sterk ik ben, dat ze me geloven en achter me staan. En dan zijn er nog de vele verhalen van vrouwen die soortgelijke dingen meemaakten, soms zelfs decennia geleden, en schrijven dat ze er door mij ook eindelijk over durven te praten. Op die positiviteit focus ik me nu.”

Tegenvaller

Ali werd veroordeeld tot twee jaar cel, maar werd vrijgesproken van aanranding van de zangeres omdat er volgens de rechtbank onvoldoende steunbewijs was. Een tegenvaller, geeft Jill toe. “Natuurlijk, maar wat me steunde is dat de rechter uitgebreid benadrukte dat ze geen enkele twijfel hebben over mijn verhaal. Alleen was er niet genoeg steunbewijs, omdat ik zo lang mijn mond had gehouden.”

Erkenning

Een belangrijke les, benadrukt de zangeres. Ze roept mensen die iets soortgelijks mee hebben gemaakt op: “Vertel het aan iemand! Je hoeft niet meteen aangifte te doen, maar vertel het, zodat er iets van bewijs is. De uitspraak was dubbel, dat ontken ik niet. Dat hij straf kreeg, hielp wel. Maar het belangrijkste is: ik heb vanaf het begin gezegd dat ik erkenning wilde en die heb ik gekregen.”

Hoger beroep

Overigens is de zaak nog niet voorbij want Ali ging in hoger beroep maar het OM ook, en in het bijzonder wegens de zaak van Jill. De rechtbank oordeelde in juli dat haar getuigenis betrouwbaar en geloofwaardig was, maar dat de aanranding niet bewezen kon worden, maar dat ziet het OM anders. “Het OM ziet na bestudering van het vonnis aanknopingspunten om de zaak opnieuw voor te leggen in hoger beroep. Dat geldt ook voor de andere twee vrijspraken”, liet het OM destijds weten.