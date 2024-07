Rechtbank veroordeelt Ali B tot 2 jaar cel in zedenzaak

De rechtbank in Haarlem heeft Ali B vrijdag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor de verkrachting van een vrouw tijdens een schrijverskamp in Heiloo en een poging tot verkrachting van zangeres Ellen ten Damme.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van drie jaar geëist tegen de 42-jarige rapper voor vier zedenfeiten. De rechtbank sprak de verdachte vrij van twee aanrandingen, waaronder die van zangeres Jill Helena.

Lees ook: Rechtbank: verklaring van slachtoffer Ali B betrouwbaar

Ali niet aanwezig

Ali B was niet bij de uitspraak aanwezig. Helena was wel met haar advocaat in de rechtbank.

#AliB wordt veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf voor een verkrachting en een poging tot verkrachting. — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) July 12, 2024

#AliB stelde dat hij al publiekelijk was veroordeeld. Zaken met een grote maatschappelijk impact trekken nu eenmaal aandacht van de media. Zo'n zaak is dit. Alle aandacht heeft Ali B aan zijn eigen strafbare gedrag te wijten, aldus de rechtbank. — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) July 12, 2024

"Ali B is een uiterst dwingend persoon die geen 'nee' accepteert en uitgaat van zijn eigen visie op de zaken", zegt de rechtbank. #AliB — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) July 12, 2024