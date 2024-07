Slachtoffers voelen zich erkend door vonnis tegen Ali B

De slachtoffers voelen zich erkend door het vonnis dat Ali B vrijdag heeft gekregen in zijn zedenzaak. De rapper is veroordeeld tot twee jaar cel voor een verkrachting en een poging tot verkrachting en werd vrijgesproken van twee aanrandingen.

Dat B. is vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena, vindt zij teleurstellend. “Maar ik vind wel dat ik echt erkenning heb gekregen van de rechters”, zei ze geëmotioneerd tegen de pers. “Ze geloven mij, alleen is er te weinig bewijs. Wat heel vaak zo is met zedenzaken. Ik had waarschijnlijk gewoon eerder mijn mond open moeten doen. Dus laat dit een les zijn voor mensen die dingen meemaken.”

‘Doe je verhaal’

Advocaat Ruth Jager, die Ellen ten Damme en de andere vrouw in de zaak bijstaat, hoopt ook dat het vonnis andere slachtoffers aanspoort hun verhaal te doen. Ook zij zegt dat haar cliënten zich erkend voelen door de rechtbank, die onder meer zei dat uit hun verklaringen bleek dat ze nog veel last hebben van de gevolgen. “Blij worden ze er niet van. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat hen is overkomen, maar dit vonnis is wel een erkenning voor: dit is wat er met hen gebeurd is.”

Sterk

De advocaat van Ali B heeft al laten weten dat hij in hoger beroep gaat. Daar wilde Jager nog niet op vooruit lopen. Helena zei dat ze, als haar zaak daarin wordt meegenomen, weer haar verhaal zou doen. “Ik ben sterk en ik weet wat de waarheid is en daarvoor was ik hier.”