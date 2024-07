OM tevreden met vonnis in zedenzaak Ali B

Het Openbaar Ministerie is tevreden met het vonnis van de rechtbank in de zedenzaak tegen Ali B. Het OM gaat het vonnis op details bestuderen, zegt persofficier Hella van der Most.

“Zoals wel vaker het geval is, is het bewijs in zedenzaken ontzettend lastig. Dat de rechtbank toch tot een bewezenverklaring is gekomen van zowel de verkrachting in Heiloo als de poging tot verkrachting van Ellen ten Damme, daar zijn we heel erg tevreden mee. Over de andere details gaan we ons beraden. Daar hebben we twee weken de tijd voor. Dan kijken we of we hoger beroep in gaan stellen.”

‘Altijd geloofd in betrouwbaarheid verklaringen’

De rechtbank sprak Ali B vrijdag vrij van aanranding van zangeres Jill Helena. “De rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan over de betrouwbaarheid van de verklaringen van de slachtoffers. Bij het OM hebben we van meet af aan geloofd in de betrouwbaarheid van de verklaringen. Het is voor ons heel fijn om te horen dat de rechtbank daarin is meegegaan. En niet alleen voor ons, maar ook voor het slachtoffer Jill, bij wie de rechtbank toch oordeelde dat in haar zaak te weinig steunbewijs was om te komen tot een veroordeling.”

Onverhoeds gehandeld

Het OM vond dat er in de zaak van Jill Helena wel voldoende steunbewijs was, omdat Ali B steeds hetzelfde en onverhoeds zou hebben gehandeld.