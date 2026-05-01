Man verdacht van aanslag op Amalia en Alexia

Tekst: Lisa Manche

Justitie verdenkt een 33-jarige man ervan een aanslag te hebben voorbereid op Amalia en Alexia in februari dit jaar. Komende maandag vindt de eerste inleidende zitting plaats in zijn zaak bij de rechtbank in Den Haag.

Bijlen

De verdachte zou in februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen waarin de woorden ‘Alexia’, ‘Mossad’, en ‘Sieg Heil’ waren gekerfd. Daarnaast zou hij een handgeschreven document bij zich hebben gehad met de woorden ‘Amalia’, ‘Alexia’ en ‘bloedbad’.

Het is op dit moment niet bekend hoe concreet zijn vermeende plan voor een aanslag was. Ook over zijn motief weten we nog niks.

Bedreigingen tegen Amalia

Prinses Amalia heeft al vaker te maken gehad met bedreigingen. In 2022 kon zij niet op kamers wonen in Amsterdam vanwege een ernstige dreiging. Later werd bekend dat ze een jaar in Madrid heeft gewoond en gestudeerd, waar ze meer bewegingsvrijheid had.

Inmiddels woont Amalia in Amsterdam, waar zij dankzij maatregelen weer kan wonen en studeren. Het is niet bekend wat voor maatregelen dat zijn.

BRON: ANP