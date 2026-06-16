Zien! Koning Willem-Alexander maakt eerste vlucht in nieuw vliegtuig KLM

Tekst: Lisa Manche

Koning Willem-Alexander (59) heeft zijn eerste vlucht gemaakt in de Airbus A321neo. Dat maakt het Koninklijk Huis bekend met een foto op Instagram.

Airbus A321neo

De KLM is overgestapt van de Boeing 737 naar de stillere en zuinigere Airbus A321neo. Als gastvlieger bij KLM moest koning Willem-Alexander zich laten omscholen om met dit type vliegtuig te vliegen. Op 6 juni behaalde hij zijn type bevoegdheid.

Eerste vlucht

Vandaag was het voor de koning tijd om zijn eerste vlucht te maken met de Airbus A321neo. Op Instagram deelt het Koninklijk Huis een vrolijke foto van de koning, met op de achtergrond het vliegtuig waarmee hij zijn eerste vlucht maakte.

Laatste vlucht met regeringstoestel

In maart maakte de koning zijn laatste vlucht in het regeringstoestel PH-GOV. Hoe dat eruitzag, zie je in deze video.