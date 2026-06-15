Robyn ziet één Love Island UK-koppel als ‘honderd procent’ echt

Tekst: Evelien Berkemeijer

Robyn heeft de villa van Love Island verlaten, maar ze houdt een bijzonder goed gevoel over aan één koppel. Volgens The Sun is de realityster ervan overtuigd dat Lola en Fitzy oprecht bij elkaar passen.

Zelf vond Robyn geen liefde in de villa van Love Island UK, maar ze kijkt wel met warme gevoelens terug op haar tijd in de show. Vooral de band tussen Lola en Fitzy maakte indruk op haar.

Robyn gunt Lola en Fitzy de winst

Op de vraag of er volgens haar koppels zijn die echt bij elkaar passen, was Robyn duidelijk. ‘Honderd procent, Lola en Fitzy. Zij zijn echt bij elkaar.’ Ook vertelde ze hoe zichtbaar hun klik was in de villa: ‘Wij waren echt onder de indruk van hen. Ik keek de hele dag naar ze en dacht: ‘Waarom kan ik dat niet hebben?’’ Volgens Robyn zijn ze los van elkaar al ‘geweldige, prachtige mensen’ en samen ‘gewoonweg fantastisch’.

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Snel officieel

Lola en Fitzy maakten hun relatie na slechts een week in de Love Island UK-villa officieel. Daarmee werden ze het snelste koppel in de geschiedenis van Love Island dat een exclusieve relatie aanging. Hoewel er in de eerste week genoeg drama was, groeide hun band juist sterker.

Fitzy sprak zijn gevoelens uit

Fitzy nam Lola apart op het terras en vertelde open over zijn gevoelens. ‘Als je 24 uur per dag met iemand doorbrengt, leer je die persoon veel beter kennen.’ Ook zei hij: ‘Ik zie niemand die me van gedachten kan doen veranderen en ik denk dat we elkaar echt vertrouwen en dat het de goede kant op gaat.’ Lola was zichtbaar blij met zijn woorden en bevestigde daarna: ‘We zijn officieel een stel.’ Fans zijn massaal in de ban van hun romance, al vragen sommigen zich af of het koppel niet te snel gaat.

Love Island UK verschijnt elke dag om 19.00 uur op Videoland.