Victoria, zusje van Max Verstappen, geeft jawoord aan grote liefde Tom

Tekst: Evelien Berkemeijer

Victoria Verstappen, het zusje van F1-coureur Max Verstappen, is afgelopen weekend getrouwd met haar grote liefde Tom Heuts. Maandagavond maakte ze het heuglijke nieuws bekend met een reeks foto’s van hun sprookjesachtige bruiloft.

Victoria Verstappen werd vorig jaar in Parijs ten huwelijk gevraagd door Tom, met wie ze al jaren samen is. Het stel heeft drie kinderen: zoons Luka en Lio en dochter Hailey. Na maanden van voorbereidingen konden de twee elkaar eindelijk het jawoord geven.

Sprookjesbruiloft in Maastricht

De bruiloft vond plaats op Château Neercanne, een vijfsterrenhotel in Maastricht. Victoria droeg een klassieke witte jurk met een enorme sleep en sluier, terwijl Tom voor een olijfgroen pak koos. Bij de foto’s van de bijzondere dag schreef ze: ‘Net getrouwd met de liefde van mijn leven’.

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Max en Kelly vieren feest mee

Ook grote broer Max Verstappen was samen met zijn vriendin Kelly Piquet aanwezig bij de bruiloft. Max reageerde met meerdere hartjes onder de foto’s van zijn zus. Kelly liet op haar beurt weten dat het een ‘amazing weekend’ was.

Emotionele dag voor vader Jos

Voor vader Jos was het huwelijk van zijn dochter een emotionele gebeurtenis. Op beelden is te zien hoe hij zijn tranen niet kan bedwingen bij wat lijkt op de ‘first look’. Hij deelde deze en meer foto’s op Instagram. ‘Voor altijd trots om je vader te zijn. Ik wens je een leven vol liefde, vreugde en geluk samen met je echtgenoot Tom!’, schreef hij erbij.