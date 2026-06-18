André Hazes open over cosmetische ingrepen: ‘Veel meer dan alleen botox’

Tekst: Ruth Smeets

André Hazes (32) en Roxeanne Hazes (33) spreken in hun podcast ADHAZES zonder schaamte over hun bezoekjes aan de cosmetisch arts. Een beetje botox hier en daar hoort daar voor allebei inmiddels gewoon bij.

Vooral André Hazes doet een opvallende bekentenis. Bij hem blijft het namelijk niet alleen bij botox, al vertelt hij niet precies welke behandelingen hij nog meer laat uitvoeren.

Roxeanne merkt verandering in haar gezicht

Roxeanne Hazes legt uit dat ze vooral botox gebruikt om haar gezicht fris te houden. ‘Ik laat vooral botox spuiten om het verouderingsproces tegen te gaan’, vertelt ze. Dat heeft volgens haar ook te maken met haar gewichtsverlies. ‘Ik ben 20 kilo afgevallen en merk dat mijn gezicht wat slapper wordt.’

André weet precies wat hij nodig heeft

Ook André Hazes schuift geregeld aan bij zijn cosmetisch arts. Die weet volgens hem inmiddels goed waar ze moet prikken. ‘Dan prikt ze onder mijn ogen, in mijn mondhoeken en tussen mijn wenkbrauwen.’ Roxeanne vindt dat het resultaat duidelijk te zien is. ‘Je ziet er echt goed uit.’ André zegt daarop: ‘Ik ben twee weken geleden weer geweest.’

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Geen schaamte over ingrepen

De broer en zus zijn het erover eens dat cosmetische behandelingen niets zijn om geheimzinnig over te doen. ‘Ik vind het heerlijk’, zegt Roxeanne. ‘Ik kan me er echt op verheugen.’ André denkt daar hetzelfde over. ‘Ik schaam me er niet voor.’ Daarna laat hij vallen dat er bij hem meer gebeurt dan alleen botox. ‘Het is bij mij veel meer dan alleen botox.’

Trainen heeft invloed op zijn gezicht

André legt uit dat zijn gewicht vaak schommelt. ‘Ik loop altijd te kutten met mijn gewicht. Dan ben ik drie kilo zwaarder, dan weer drie kilo lichter. Als ik bijvoorbeeld ga droogtrainen, krijg ik continu te horen dat ik ben afgevallen.’ Door dat trainen oogt hij naar eigen zeggen sneller moe. ‘Ik zie er dan al heel snel vermoeid uit.’