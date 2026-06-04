André Hazes openhartig over lange ruzie met Roxeanne: ‘Wist dat ik fout zat’

Tekst: Ruth Smeets

André Hazes (32) en Roxeanne Hazes (33) kunnen inmiddels weer goed met elkaar door één deur. Toch heeft de breuk tussen broer en zus diepe sporen nagelaten. In hun podcast ADHAZES blikken ze terug op de periode waarin ze lange tijd geen contact hadden.

André Hazes vertelt dat hij achteraf gezien eerder naar Roxeanne had moeten stappen. Hij wist volgens eigen zeggen dat hij niet goed zat, maar toch bleef hij afstand houden. ‘Als ik kijk naar de ruzie die wij met z’n tweeën hadden: ik wist dat ik fout zat. Maar door mijn ego had ik je veel eerder kunnen benaderen.’

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Roxeanne moet lachen als André toegeeft dat zijn ego een grote rol speelde. Ze vraagt hem vervolgens of dat echt de reden was dat het zo lang duurde voordat ze elkaar weer vonden. ‘Hebben wij zo lang geen contact gehad omdat je ego het niet toeliet?’ Volgens André klopt dat beeld grotendeels. Hij merkte op een bepaald moment wel dat hij misschien verkeerd zat, maar de stap zetten bleek lastig. ‘Op een gegeven moment heb je door: misschien zit ik hier wel fout. Maar dan is je ego te groot om de eerste stap te zetten.’

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Voor Roxeanne was de ruzie destijds niet zomaar iets. Ondanks de luchtige toon in het gesprek laat ze weten hoeveel verdriet het haar heeft gedaan. ‘Je hebt echt mijn hart gebroken toen.’ Die periode ligt nu achter hen. André reageert daarop met een korte, hoopvolle opmerking: ‘Ik heb het gelukkig wel gelijmd.’ Daarmee maken de twee duidelijk dat hun band na een moeilijke tijd weer is hersteld.