Dolly Parton stelt shows uit vanwege gezondheidsproblemen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dolly Parton heeft haar geplande shows in Las Vegas uitgesteld vanwege gezondheidsproblemen. De 79-jarige countrymuzieklegende laat fans weten dat ze tijd nodig heeft voor enkele medische procedures. Hierdoor kunnen de zes shows, oorspronkelijk gepland voor december in het Colosseum in Caesars Palace, niet doorgaan. Ze zijn verplaatst naar september 2026.

Dolly Parton benadrukte wel dat ze nog lang niet van plan is om te stoppen met optreden. Ze zei dat ze gewoon wat tijd nodig heeft om de shows goed voor te bereiden, zodat het publiek de kwaliteit krijgt die het verdient.

Gezondheidsproblemen en eerdere terugtrekkingen

De zangeres heeft niet precies onthuld welke gezondheidsproblemen ze ondergaat. Recent moest ze een optreden bij Dollywood afzeggen vanwege een niersteen die een infectie veroorzaakte. Ze vertelde dat haar arts had gezegd dat ze niet kon reizen en een paar dagen rust nodig had om te herstellen.

Dolly Parton stelt Las Vegas shows uit

Bij de aankondiging van het uitstel legde Dolly uit dat ze vanwege haar gezondheid niet in staat is om te repeteren en de show samen te stellen zoals ze wil. Ze benadrukte dat fans goed geld betalen om haar te zien en dat ze daarom in topvorm wil optreden.

Terugkeer naar Las Vegas

De optredens in Las Vegas zouden Partons eerste bezoek aan de Strip zijn sinds de jaren 1990, toen ze samen met Kenny Rogers optrad. Ze zou bekende hits als Coat of Many Colors, I Will Always Love You, 9 To 5 en Jolene uitvoeren, samen met andere fanfavorieten. Originele tickets blijven geldig voor de nieuwe data en restituties zijn beschikbaar.

BRON: BBC FOTO: JASON KEMPIN