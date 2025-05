Dolly Parton over overleden echtgenoot: ‘Was al langer ziek’

Tekst: Nicky Molendijk

In een interview met The Independent is Dolly Parton heel open over het overlijden van haar echtgenoot. Carl Dean was al langere tijd ziek, vertelt de zangeres. Waar hij precies aan leed is niet bekend.

“Een deel van mij vond rust in het feit dat hij nu vrede heeft en niet meer hoeft te lijden”, zegt Parton. “Ik ben een gelovig mens, en ik geloof er echt in dat ik hem op een dag weer zal zien”, vult ze aan. De zangeres is ervan overtuigd dat zij haar echtgenoot in het hiernamaals weer zal ontmoeten.

De echtgenoot van Dolly kwam in maart te overlijden op 82-jarige leeftijd. Het stel was sinds 1966 getrouwd.