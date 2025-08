Tineke de Nooijs huwelijk vol ontrouw

Tekst: Emelie van Kaam

Toen Tineke de Nooij trouwde met haar tweede echtgenoot Tony wist ze dat hij haar niet trouw zou blijven. En zo geschiedde ook, vertelt ze deze week in Weekend. “Hij had een grote hobby: vreemdgaan.”

Tineke de Nooij trouwde met haar eerste echtgenoot op haar achttiende. Op haar 22e scheidde ze, omdat ze haar tweede man Tony Vos leerde kennen. Al was dat wel op een bijzondere manier, bekent ze deze week in Weekend. “Toen ik hem ontmoette, had hij zowel een vrouw als een minnares, en hij werd vervolgens verliefd op mij.”

Lees ook: Tineke de Nooij: ‘Heb echt áltijd pijn’

Krankzinnig

Tineke was dan ook niet verbaasd dat hij haar hetzelfde flikte. “Toen hij bij mij kwam wonen, herhaalde dat proces zich precies zo. Krankzinnig. Toon had een grote hobby en dat was met andere dames vreemdgaan.”

Verliefd

Desondanks heeft Tineke geen spijt van haar huwelijk. “Ik was gewoon heel erg verliefd op die man, hield hartstikke veel van hem. Ik heb ook twee kinderen van hem, dus ben nog steeds heel blij dat ik hem heb ontmoet. Anders had ik niet zulke leuke meiden gehad.”

Ons hele gesprek met Tineke de Nooij lees je in Weekend editie 32. Hierin reageert ze onder meer op de scheiding van Patricia Paay. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP