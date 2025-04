Tineke de Nooij: ‘Heb echt áltijd pijn’

Tekst: Emelie van Kaam

Tineke de Nooij wordt 84 en dat ouderdom met gebreken komt moet zij aan den lijve ondervinden. Ze heeft veel pijn en er zijn dagen dat ze liever haar bed niet uitkomt. “Want daar heb ik het minste pijn,” vertelt ze deze week in Weekend.

Op 27 april mag Tineke de Nooij 84 kaarsjes uitblazen. Een bijzondere mijlpaal, al emotioneert ouder worden Tineke met regelmaat. “Het is lastig, want ik heb echt áltijd pijn, bij alles wat ik doe. Dat maakt je zwak. Daar heb ik de pest over in. Ik ben dan ook niet altijd vrolijk. Maar daar geef ik op die momenten ook aan toe. Ik blijf dan gewoon lekker in mijn bed, want dan heb ik het minste pijn.”

Raar

Haar lichaam mag dan 84 worden, tussen haar oren is Tineke dat nog lang niet. “Het rare is dat ik in mijn hoofd geen 84 ben. Alleen bén ik dat wel en daar moet ik rekening mee houden. Ook op werkvlak.”

