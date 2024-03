Tineke de Nooij: ‘Het liefst zou ik nog een radioprogramma maken’

Als het aan Tineke de Nooij ligt, is ze binnenkort toch weer ergens te horen met een eigen radioprogramma. Dat zegt de 82-jarige De Nooij in gesprek met De Telegraaf. “Ik kan niet eens breien, daarom is een handwerkclubje ook niets voor mij”, vertelt de oud-dj van Veronica.

“Stilzitten kan ik echt niet, schei uit! Het liefst zou ik nog ergens in een krant of tijdschrift columns schrijven. Of tóch een radioprogrammaatje presenteren”, zegt De Nooij. “Ik ben weliswaar niet meer de jongste, maar mijn hersenen werken nog steeds, hoor. Bovendien gaat iemand die een creatieve geest heeft gewoon door tot zijn of haar dood.”

In het interview vertelt De Nooij dat ze samen met een bevriende journalist werkt aan een boek over haar leven. Geen autobiografie, benadrukt ze. “Daar heb ik écht geen zin in. Daarom hebben we besloten om leuke herinneringen als een verhalenbundel op papier te zetten. Maar aan de stroom verhalen komt maar geen einde. Ik heb zo veel meegemaakt. We hebben nu al vele uren met elkaar gesproken.” Wanneer het boek moet verschijnen, is nog niet bekend.