Chantal Janzen over chaotische Koningsdag: ‘Wij werden knettergek’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Chantal Janzen heeft in podcast Chantal & Tina verteld over haar Koningsdag, die heel anders verliep dan gehoopt. Wat begon als een vroege en gezellige ochtend op de vrijmarkt, veranderde al snel in een dag vol irritatie en herrie.

De presentatrice had om 8 uur afgesproken met enkele vaders en moeders van Bobby’s klas. Dat vond Chantal Janzen vroeg, maar daarom ook ‘heel knap’ van zichzelf. Hun eerste plek bleek al bezet, maar even verderop vonden ze een leeg vak waar om half negen alles netjes was uitgestald.

Chantal Janzen in conflict

De dag begon veelbelovend toen er al snel een meneer langskwam die veel kocht van haar zoontje Bobby. Daardoor was hij meteen enthousiast over de verkoop. Maar die goede stemming hield niet lang stand. Rond kwart over tien werd Chantal aangesproken door een mevrouw. ‘Die praatte Engels, ze had wel een bakfiets dus ik neem aan dat ze hier woont, en die zegt: ‘This is my spot!’.’ Chantal was naar eigen zeggen sprakeloos en vroeg wat de vrouw bedoelde. Die vertelde dat ze twee weken eerder tape op de grond had geplakt om de plek te reserveren. Chantal zag geen tape, maar later wel de afdruk ervan. ‘Maar ja, twee weken!’

‘It doesn’t work like this’

Chantal vertelde dat ze tegen de vrouw zei: ‘It doesn’t work like this’. Die zin kreeg ze de rest van de dag nog vaak terug van haar omgeving. Een vader verschoof uiteindelijk zijn vuilnisbak, zodat de vrouw alsnog een plekje had. Ze ging daar staan, maar pakte vervolgens niets uit. Daarmee was de chaos nog niet voorbij.

Herrie op de vrijmarkt

Schuin tegenover Chantal stonden een moeder en een meisje gitaar te spelen en te zingen, wat ze omschreef als ‘zacht’ en ‘heel lieflijk’. Even later kwam er echter een bakfiets met een groot drumstel aan. Niet een kind, maar de volwassen vrouw van zojuist en haar man gingen daarop spelen. Daardoor waren de gitaarspelers niet meer te horen. Volgens Chantal speelde heel de dagf die volwassen man achter zijn drumstel. En dat was ‘niet eens heel goed’. Ze vond het ‘heel irritant’ en vertelde dat opa’s en oma’s van Bobby’s vrienden door de herrie naar huis gingen. ‘Wij werden knettergek’, sloot ze haar verhaal af.