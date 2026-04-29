Ariana Grande kondigt nieuw album aan

Tekst: Ruth Smeets

Goed nieuws voor fans van Ariana Grande (32). De zangeres kondigt haar nieuwe album Petal aan, dat op 31 juli verschijnt.

Op Instagram maakt Ariana Grande dinsdag bekend dat haar nieuwe album ‘vol leven zit en groeit door de barsten van iets wat koud, hard en uitdagend is’.

Nieuw album van Ariana Grande

De zangeres is uitvoerend producent van haar nieuwe album, samen met de Zweeds-Iraanse producer Ilya Salmanzadeh. De twee werken nauw samen sinds het album Sweetener uit 2018. Ook werkten ze samen aan haar meest recente album, Eternal Sunshine, uit 2024.

Live optredens

De afgelopen maanden gingen er al veel geruchten rond over een nieuw album. Grande deelde regelmatig foto’s uit de studio. Fans met kaartjes voor haar tournee deze zomer kunnen zich dus verheugen. Het is aannemelijk dat ze hier niet alleen nummers zingt van het recente album Eternal Sunshine, waaraan de tour leek gekoppeld, maar ook van haar aankomende album Petal.

Laatste tour van Ariana Grande

Bovendien is de aankomende tour een van de laatste momenten waarop fans de Amerikaanse zangeres live kunnen bewonderen. In een podcast zei Grande vorig jaar: ‘Ik heb heel erg zin in de aankomende tour, maar ik heb het gevoel dat dat hierna voor een lange tijd niet meer gaat gebeuren.’ Reden hiervoor is dat ze wil focussen op ‘verschillende creatieve activiteiten’.

Daarmee lijkt Grande te wijzen op onder meer haar acteercarrière. Recent speelde ze de hoofdrol van Glinda in de twee Wicked-films. Hiervoor sleepte ze een Oscar-nominatie binnen. Eind 2026 is ze naast Robert De Niro te zien in de film Focker-in-Law.

