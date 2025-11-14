Fan vliegt bovenop Ariana Grande, nu hangt hem aanklacht boven het hoofd
14/11/2025
Donderdag pakte een fan Ariana Grande (32) ongewenst vast op de gele loper van de film Wicked 2. De man is inmiddels officieel aangeklaagd voor publieke overlast. De 26-jarige ‘Pyjama Man’, zoals hij online bekendstaat, riskeert een boete van meer dan 1.500 dollar als de rechter hem schuldig verklaart.
Schuld bekennen
Volgens lokale media wil hij schuld bekennen. ‘Pyjama Man’ staat erom bekend dat hij beroemdheden onverwacht benadert tijdens evenementen en op straat. Eerder richtte hij zijn pijlen al op artiesten als Katy Perry en The Weeknd. Tijdens de première misdroeg hij zich opnieuw: hij sloeg een arm om Ariana heen en sprong tegen haar aan, tot grote schrik van de zangeres. Op video’s die rondgaan op sociale media is te zien hoe actrice Cynthia Erivo onmiddellijk in actie komt. Ze plaatst zichzelf tussen Ariana en de man, en duwt hem kordaat weg.
De tekst gaat verder onder de video.
Lees ook: Ariana Grande ‘moe van popster-personage’
Ariana en Cynthia reizen momenteel langs internationale premières van de nieuwe Jon M. Chu-film, waarin Grande opnieuw in de huid kruipt van Glinda.
Bekijk ook:
BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @TMZ_TV
LEES OOK
Uit andere media
Deze sterrenbeelden kunnen moeilijk loslaten
Broer van Peter R. de Vries blikt terug op overlijden Peter in podcast: ‘Tijd heelt wonden’
Dít is het geslacht van het tweede kindje van Kaj Gorgels: ‘Dat wordt wat’
Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken