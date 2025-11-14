Fan vliegt bovenop Ariana Grande, nu hangt hem aanklacht boven het hoofd

Donderdag pakte een fan Ariana Grande (32) ongewenst vast op de gele loper van de film Wicked 2. De man is inmiddels officieel aangeklaagd voor publieke overlast. De 26-jarige ‘Pyjama Man’, zoals hij online bekendstaat, riskeert een boete van meer dan 1.500 dollar als de rechter hem schuldig verklaart.

Schuld bekennen

Volgens lokale media wil hij schuld bekennen. ‘Pyjama Man’ staat erom bekend dat hij beroemdheden onverwacht benadert tijdens evenementen en op straat. Eerder richtte hij zijn pijlen al op artiesten als Katy Perry en The Weeknd. Tijdens de première misdroeg hij zich opnieuw: hij sloeg een arm om Ariana heen en sprong tegen haar aan, tot grote schrik van de zangeres. Op video’s die rondgaan op sociale media is te zien hoe actrice Cynthia Erivo onmiddellijk in actie komt. Ze plaatst zichzelf tussen Ariana en de man, en duwt hem kordaat weg.

Ariana en Cynthia reizen momenteel langs internationale premières van de nieuwe Jon M. Chu-film, waarin Grande opnieuw in de huid kruipt van Glinda.

