Ariana Grande ‘moe van popster-personage’

Tekst: Nicky Molendijk

Ariana Grande was klaar met het leven als popster. De zangeres zegt in gesprek met The Hollywood Reporter: “Op een bepaald punt word je moe van dat popster-personage, want het is een personage.”

Jaren geleden brak Ariana door in de Nickelodeon-serie Victorious. Inmiddels heeft de zangeres wereldwijde hits. “Er zitten stukjes van jezelf en je verhaal verweven in je liedjes, maar door de manier waarop het zich verspreidt en gesensationaliseerd wordt, raakt het van je vervreemd”, vertelt ze.

“En onder dat alles zit gewoon een meisje uit Boca dat van kunst houdt”, voegt Grande toe. Voorlopig brengt de popster geen nieuwe muziek uit en focust ze zich op haar werk als actrice.