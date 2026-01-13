Mark Ruffalo gebruikt pers Golden Globes voor kritiek op Trump

Tekst: Evelien Berkemeijer

De feestelijke toon van de Golden Globes maakte op de rode loper plaats voor bezorgdheid. Mark Ruffalo, normaal gesproken in voor een praatje over films en collega’s, koos dit keer voor een fel politiek geluid.

Mark Ruffalo schetste hoe de sfeer anders was dan anders. Hij zei niet te kunnen doen alsof alles normaal is. En hij koppelde zijn boodschap aan concrete gebeurtenissen en zorgen in de Verenigde Staten.

Onrust op de rode loper

Gevraagd naar de sfeer achter de schermen antwoordde Mark dat het “normaal heel leuk is”, maar dat het dit keer anders voelde. Hij legde uit: ‘Een vrouw, Renee Good, is vermoord op onze straten in Amerika vandaag. We hebben letterlijk rondrennende Stormtroopers.’ Hoewel hij aangaf te houden van de Golden Globes, wilde hij niet doen alsof ‘dit gekke gedoe niet gebeurt’.

Kritiek op de president

De acteur richtte zijn pijlen op Donald Trump: ‘We hebben een president die zegt dat de wetten van de wereld niet voor hem gelden en dat we op zijn moraliteit kunnen rekenen. Maar hij heeft geen moraliteit.’ Ook bij andere media begon hij er zelf over: ‘De wereld is gek worden. Ik weet niet wat er gebeurd in de Verenigde Staten. Ik ben zo verdrietig, ik kan niet doen alsof. Dit is gestoord.’ Volgens hem terroriseren de ‘Stormtroopers’ mensen en worden onschuldigen gedood; ‘de wereld is niet beter met deze man, deze krankzinnige.’

Levensonderhoud en zorg

Mark verbond zijn morele kritiek direct aan het dagelijks leven van Amerikanen. ‘Mensen kunnen hun huur niet betalen, geen eten kopen, dit maakt ons niet veiliger. Verzekeringen zijn onmogelijk, ze kunnen niet zorgen voor hun families en gezondheid…’ Hij schetste zo een beeld van een samenleving waarin basiszekerheden onder druk staan en waarin beleid volgens hem tekortschiet.

Oproep tot actie

Gevraagd naar oplossingen pleitte de acteur voor focus op werkenden: ‘Iets doen voor de werkende mensen, al je focus daarop richten. De rijken moeten hun belasting betalen. Geef geen belastingvoordelen aan de rijken, wanneer mensen zo aan het lijden zijn. Doe iets voor mensen.’ Zijn woorden onderstreepte hij met een speldje met de tekst ‘Be good’, een verwijzing naar Renee Nicole Good, die door een ICE-agent is doodgeschoten.

Het speldje van Mark Ruffalo (Foto: Michael Tran/AFP)

HEADER FOTO: PENSKE MEDIA VIA GETTY IMAGES