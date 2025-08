Mark Ruffalo keert terug als Hulk in Spider-Man 4

Hulk-fans opgelet! Mark Ruffalo kruipt opnieuw in de huid van de groene reus voor Spider-Man 4. Dat bevestigt ‘The Hollywood Reporter’.

Groene krachtpatser

Al langere tijd deden geruchten de ronde over zijn mogelijke terugkeer, maar nu de opnames zijn begonnen, is het zeker: Bruce Banner is weer van de partij. Voor Mark wordt het de negende keer dat hij te zien is als de briljante wetenschapper die bij woede verandert in de groene krachtpatser Hulk.

Scorpion

Naast Hulk keert er ook een andere bekende terug: de schurk Scorpion, gespeeld door Michael Mando, maakt opnieuw zijn opwachting. Hij was eerder te zien in Spider-Man: Homecoming uit 2017.

Over het plot van Spider-Man 4 is nog weinig bekend. Wel is de subtitel onthuld: Brand New Day. Tom Holland kruipt opnieuw in de rol van de jonge webslingeraar. De film staat gepland voor juli 2026.

