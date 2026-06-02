Maik de Boer dacht dat hij aids had: ‘Had afscheid genomen van het leven’

Tekst: Lisa Manche

In gesprek met Nikkie de Jager en Wes van Os, in de podcast ‘Lightless Lounge’, onthult Maik de Boer dat hij ooit dacht dat hij aids had. Hij was er zó van overtuigd, dat hij zelfs afscheid nam van het leven.

Eerste seksuele ervaring

Maik vertelt dat hij jaren geleden verliefd was op een man met wie hij voor het eerst een seksuele ervaring had. Later vernam hij dat deze man overleden was aan aids. ‘Toen ik daarachter kwam, dacht ik: dan heb ik het ook, dan ga ik dus dood.’

Afscheid van het leven

De stylist laat weten dat het moment waarop hij een aidstest moest doen, een van de zwaarste periodes uit zijn leven was. ‘Een week lang heb ik afscheid genomen van het leven. Ik dacht: het kan niet anders dan dat ik ook aids heb.’

Lees ook: Maik de Boer: de laatbloeier die op zijn 32e uit de kast kwam

Weggestopt

Gelukkig bleek de test negatief te zijn en daarna heeft hij zijn verhaal nooit gedeeld. Nikkie vertelt dat veel jonge mensen zich nauwelijks kunnen voorstellen hoe groot de angst rondom aids was. Maik vertelt dat hij de herinnering jarenlang heeft weggestopt.

Bekijk ook

BRON: LIGHTLESS LOUNGE