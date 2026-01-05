Maik de Boer: de laatbloeier die op zijn 32e uit de kast kwam

De 65-jarige stylist noemt zichzelf een laatbloeier en vertelt dat aan de hand van zijn tattoo van een roos. Niet alleen stapte hij relatief laat het vak in, ook zijn coming-out liet lang op zich wachten. In New York leefde hij jarenlang als hetero, terwijl niemand in zijn omgeving doorhad dat hij homoseksueel was.

Zijn verhaal doet Maik de Boer in de podcast Marc-Marie en Isa vinden iets. Hij legt uit dat hij lange tijd handelde vanuit het verlangen om aan de verwachtingen van zijn ouders te voldoen. ‘Dat heeft alles te maken met het feit dat je het in de ogen van je ouders heel erg goed wilt doen.’ Ook de wens van zijn ouders om opa en oma te worden speelde daarbij mee.

Leven als hetero in New York

Maik werkte in New York in een hotel van mormonen, waar men niet doorhad dat hij homoseksueel was. Hij hield die façade 32 jaar vol en geloofde er zélf ook in, zegt hij, omdat zijn opvoeding extreem op heteroseksualiteit gericht was. Daardoor dacht hij ook heel sterk in die richting en moest hij later opnieuw leren wat een relatie tussen twee mannen betekent.

Ruimte om voor zichzelf te kiezen

De omslag kwam toen zijn broertje vader werd. ‘Toen mijn broertje vader werd van zijn oudste dochter, dacht ik: dat is in ieder geval gecoverd, misschien kan ik dan nu ook wel wat meer voor mezelf gaan kiezen.’ Op zijn 32e kwam hij uit de kast. Nu, op zijn 65e, weet hij naar eigen zeggen pas waar hij staat, leert hij het principe echt begrijpen en kan hij zichzelf accepteren.

