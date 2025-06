Oogproblemen Maik de Boer: ‘Bang om blind te worden’

Tekst: Emelie van Kaam

De 64-jarige Maik de Boer onder ging onlangs een metamorfose. Of hij net als Gerard Joling (65) weleens denkt aan een facelift? “Nee. Als ik de risicofactoren zie, haak ik af. Stel je voor dat je verlamd raakt of dat je er de rest van je leven niet uitziet. Gerard ziet er nu plastic fantastic uit.”

Maik heeft nu een grijswitte snor en baard en nam ook een tatoeage. Maar daar blijft het wat hem betreft bij. Wel onderging hij laatst een ingreep, maar dat was niet uit ijdelheid, vertelt hij. Sterker nog: het was bittere noodzaak. “Ik had dit jaar een soort netvliesloslating, waardoor er een gedeelte heel hard trok aan mijn oog. Daardoor ontstond een scheur in mijn netvlies. Ik zag allemaal zwarte vlekken. Ik had dat links ook al een keer, dat blijkt vrij normaal na je zestigste. Als je dat hebt, moet je direct langskomen, maar ik kon pas in mei terecht. Na een belletje mocht ik toch eerder komen, en wat zegt die arts? ’Als je niet meteen gekomen was, had je mij niet meer kunnen zien. Dan was je blind geworden aan je ene oog.'”

Dammetje

Daar is Maik enorm van geschrokken. “Toen hebben ze het gelaserd en een soort dammetje om dat scheurtje heengebouwd, zodat er geen vocht achter je oog komt waardoor je nog minder gaat zien.”

Maar na de ingreep was het euvel nog niet helemaal verholpen, vertelt Maik. “Daarna ben ik op vakantie gegaan, want ik zat er zó doorheen. Ik zag mezelf al helemaal blind.”

