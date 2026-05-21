Yves Berendse deelt sneer uit, maar Valentijn Driessen slaat hard terug

Tekst: Evelien Berkemeijer

Valentijn Driessen en Yves Berendse lijken elkaar niet bepaald te liggen. De twee hebben over en weer weinig positieve woorden voor elkaar over.

De spanning zou zijn begonnen bij een uitspraak van Valentijn Driessen in Vandaag Inside. Daar zou hij over Yves hebben gezegd: ‘Die Yves Berendse! Ah, wat een glijer is dat zeg!”’ Yves laat nu op Instagram merken dat hij ook niet bepaald enthousiast wordt van Valentijn.

Yves reageert op foto uit vliegtuig

Bij een Instagram-foto van Valentijn met Raymond Mens in het vliegtuig naar Vandaag Inside op Curaçao schreef Yves: ‘Tien uur met Valentijn in een vliegtuig. Ik steek nog liever iets scherps in m’n oog.’ Die opmerking bleef niet onbesproken en kwam vervolgens aan bod in Vandaag Inside.

Valentijn wijst naar begin van carrière

Valentijn reageerde daar duidelijk op en stelde dat Yves juist veel aan hem te danken heeft. ‘Die Yves Berendse heeft gewoon zijn carrière aan ons te danken. Wij hebben een podcast en daar kon je je inkopen via Serious Request, dus als je dan geld bood, kon je aanschuiven. Daar heeft hij toen 500 of 1.000 euro voor geboden, weet ik niet exact, dus toen kwam hij daar, maar toen was het gewoon echt een absolute nobody. Allemaal liedjes van anderen zingen en dergelijke. Niemand kende hem. Toen heeft hij uiteindelijk een keer een liedje gevonden dat wel aansloeg en sindsdien is hij groot geworden, maar wij hebben daar natuurlijk wel de eerste aanzet toe gegeven.’

Muziek blijft struikelblok

Volgens Valentijn zit het probleem vooral in zijn mening over de muziek van Yves. Hij concludeerde: ‘Maar op een of andere manier: tussen Yves en mij. Dat loopt niet helemaal omdat ik zijn muziek gewoon niets vind.’ Wilfred Genee vatte de situatie daarna droog samen: ‘Soms zijn mensen niet voor elkaar geboren.’

