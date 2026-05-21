Marijn Kuipers laat negatieve reacties links liggen na documentaire

Tekst: Evelien Berkemeijer

Marijn Kuipers heeft trots naar haar eigen documentaire gekeken. Vooral de positieve reacties die ze na afloop heeft ontvangen, doen haar veel.

De reacties maken indruk op Marijn Kuipers, omdat veel mensen zich herkennen in haar verhaal. Tegelijkertijd wist ze vooraf al dat er ook negatieve geluiden zouden komen. Daar probeert ze zich zo veel mogelijk voor af te sluiten.

Niet alles lezen

Als Shownieuws haar vraagt naar de negatieve reacties, is Marijn duidelijk. ‘Dat wisten we van tevoren en ik lees niet alle comments en ik heb ook wel een beetje zo beperkt: wat ga ik wel lezen, wat ga ik niet lezen?’

Steun van haar omgeving

Dat haar aanstaande schoonvader het voor haar heeft opgenomen, vindt Marijn mooi om te zien. Hij zei tegen haar: ‘Als je aan Marijn komt, kom je aan mij.’ Zelf constateert ze: ‘Ik heb wel echt goede mensen achter me staan en we focussen gewoon op het positieve.’

Geraakt door herkenning

Eerder liet Marijn op Instagram al weten dat de reacties haar raken. ‘Wat mij het meeste raakt, is hoeveel van jullie je herkennen in dit verhaal. Een strijd die zó eenzaam kan voelen, terwijl ik nu zie hoeveel mensen hier in stilte mee worstelen of hebben geworsteld. Echt, een groot deel van de berichten die ik hierover krijg, komt van mensen die hetzelfde meemaken.’