Rico Verhoeven komt vriend Jason Statham tegen: ‘Wat een avond’

Rico Verhoeven (35) beleefde een bijzondere avond afgelopen zaterdag in de Saudische hoofdstad Riyad. Tijdens het zwaargewicht titelgevecht tussen boksers Tyson Fury en Oleksandr Oesyk kwam hij niemand minder dan de Amerikaanse acteur Jason Statham (57) tegen.

Op Instagram deelt Rico een reeks foto’s van zijn avond, waaronder een kiekje van hem en de acteur. ‘Nachten als deze nóg specialer worden als je ze kunt delen met vrienden’, pent hij eronder. De kickbokser deelde ook een video waarin hij Jason hartelijk omhelst. De twee laten al langer zien een goede band te hebben en bewonderen elkaars werk.

In mei ontmoetten ze elkaar nog op de set van de film Levon’s Trade, die volgende maand uitkomt. Rico noemde Jason toen zijn ‘broer’ en vertelde hoe inspirerend het is om van een van de grootste filmsterren ter wereld te leren hoe hij zijn vak benadert.

Rico zelf maakt ook indruk in de filmwereld. Zijn acteerdebuut maakte hij in 2017 met een rol in de Nederlandse film De Film van Dylan Haegens. Hij speelde de hoofdrol in de internationale actiefilm Black Lotus (2023), had een rol in de Nederlandse komedie Bon Bini Holland 3 en had een bijrol als bodyguard van de drugsbaron Ferry Bouman in de Netflixserie Undercover (2020).

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @RICOVERHOEVEN