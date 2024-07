Kanye West verkoopt miljoenenvilla zonder muren

Kanye ‘Ye’ West heeft zijn villa in Malibu verkocht. Het is niet bekend hoeveel de nieuwe eigenaar voor het gestripte huis zonder muren heeft betaald, schrijft entertainmentsite TMZ. De vraagprijs was 39 miljoen dollar, zo’n 36 miljoen euro.

De rapper kocht de villa in 2021 en wilde het huis helemaal veranderen. De ramen, muren en deuren werden verwijderd. De renovatie werd nooit afgemaakt, waardoor er een betonnen skelet over is van de woning.

Eind vorig jaar zette West de villa te koop voor 53 miljoen dollar, maar zakte met de vraagprijs omdat er weinig belangstelling was. De rapper wist de villa uiteindelijk te verkopen met hulp van makelaar Jason Oppenheim, bekend van de Netflix-realityserie Selling Sunset.