OnlyFans-eigenaar Leonid Radvinsky overleden op 43-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Leonid ‘Leo’ Radvinsky, de eigenaar van het digitale platform voor volwassenen OnlyFans, is overleden. Dat bevestigde het bedrijf maandag aan Variety. Hij werd 43 jaar oud.

Volgens het bedrijf overleed Leonid Radvinsky na een lange strijd tegen kanker. Zijn familie heeft gevraagd om privacy. OnlyFans stond onder zijn leiding uit tot een miljardenbedrijf met honderden miljoenen gebruikers.

Overlijden bevestigd

Een woordvoerder van OnlyFans bevestigde het nieuws in een verklaring aan Variety. ‘We zijn diep bedroefd om het overlijden van Leo Radvinsky aan te kondigen,’ zei de woordvoerder. ‘Leo is vredig overleden na een lange strijd tegen kanker. Zijn familie heeft in deze moeilijke tijd om privacy gevraagd.’

Grote rol bij groei OnlyFans

In 2018 nam Leonid Radvinsky Fenix International Limited over, het bedrijf achter OnlyFans. Hij was bestuurder en meerderheidsaandeelhouder. Het platform, dat in 2016 werd opgericht, is vooral bekend geworden door adult content, maar wordt ook gebruikt door onder anderen muzikanten en fitnesscoaches die direct geld verdienen aan hun publiek.

Miljardenbedrijf

Vorig jaar was Radvinsky nog in gesprek om OnlyFans te verkopen voor ongeveer 8 miljard dollar. Het platform had destijds naar verluidt 305 miljoen gebruikers. In 2023 betaalde OnlyFans 6,6 miljard dollar uit aan makers, terwijl de netto-omzet steeg naar 1,3 miljard dollar en de winst vóór belastingen uitkwam op 658 miljoen dollar.

Achtergrond en andere projecten

Radvinsky werd geboren in Oekraïne en groeide op in Chicago, waar hij een bachelordiploma in economie behaalde aan de Northwestern University. Daarnaast was hij angel-investeerder in meerdere bedrijven en ondersteunde hij wereldwijd diverse filantropische projecten. OnlyFans probeerde onder zijn leiding ook meer niet-pornografische makers aan te trekken en begon in 2021 met OFTV, een gratis streamingdienst met originele content.

