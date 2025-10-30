Selena Gomez's Third Annual Rare Impact Fund Benefit

Jimmy Kimmel grapt over schorsing: ‘Had bijna OnlyFans aangemaakt’

Tekst: Denise Delgado

30/10/2025

Jimmy Kimmel (57) weet zelfs van zijn schorsing een goede grap te maken. Tijdens een benefietavond van Selena Gomez’ cosmeticamerk haalde de talkshowhost met veel zelfspot uit naar zijn tijdelijke schorsing door Disney.

“Ik vind het leuk om hier te zijn,” begon hij lachend, in beelden die door TMZ werden gedeeld. “Eerlijk gezegd, na de maand die ik heb gehad, vind ik het überhaupt leuk om weer ergens te zijn. Ik had bijna OnlyFans aangemaakt.”

De presentator werd in september tijdelijk op non-actief gezet nadat hij in zijn talkshow een opmerking maakte over de vermoorde Amerikaanse activist Charlie Kirk. Moederbedrijf Disney besloot hem te schorsen, maar een week later mocht hij alweer terugkeren op televisie.

Met zijn luchtige toon laat Jimmy zien dat hij zelfs een mediastorm weet om te buigen tot een punchline.

