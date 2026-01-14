Ferry Doedens zat week vast voor rijden onder invloed

Ferry Doedens (35) zat eind vorig jaar een week vast nadat hij niet had gereageerd op oproepen voor een taakstraf. De acteur was eerder veroordeeld voor rijden onder invloed na een verkeerscontrole in 2024 in Breukelen. Zelf spreekt hij van ‘een stomme fout’.

Ferry zegt dat hij die avond geen zware middelen gebruikte en al jaren van drugs af is. Volgens hem ging het om een andere substantie dan vroeger. ‘Die waren vele malen zwaarder en hadden ook een heftiger effect,’ zegt de acteur tegen De Telegraaf.

Controle in Breukelen

De veroordeling volgde op een controle in 2024. Ferry stelt dat hij zich toen in staat voelde te rijden. Hij benadrukt dat het niet om recente inname ging en dat bij de test resten van eerder gebruik opdoken. ‘Het is echt niet zo dat ik net een uurtje daarvoor iets tot me had genomen en toen de weg op ben gegaan. Dat risico zou ik natuurlijk nooit hebben genomen.’

Aanhouding en celweek

Op 6 december werd de acteur aangehouden omdat hij oproepen van de reclassering niet had opgevolgd. Dat gebeurde volgens Ferry onbewust, doordat hij zijn post niet had geopend. Hij zegt dat hij bereid was de taakstraf uit te voeren en daarvoor contact zocht met zijn advocaten. Na een week kwam hij vrij. ‘Uit ervaring weet ik nu: alles liever dan dat. Vastzitten is echt geen pretje, kan ik je vertellen. De grootste straf is dat je de controle kwijtraakt en dat je niet meer zomaar kunt gaan en staan waar je wil. Ik voelde me compleet machteloos.’ Van de taakstraf resteert, na aftrek van de detentie, nog 56 uur.

Reflectie en huidige werk

Ferry zegt dat hij inmiddels clean is van de middelen die hem eerder in de problemen brachten. Hij speelde jarenlang in Goede Tijden, Slechte Tijden en werd daar twee keer ontslagen vanwege drugsproblemen. Tegenwoordig verdient de acteur zijn inkomen via een erotisch platform.

