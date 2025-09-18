Ferry Doedens terug als Lucas Sanders in jubileumaflevering GTST

Tekst: Denise Delgado

Goed nieuws voor GTST-fans: Ferry Doedens (35) kruipt weer in de huid van Lucas Sanders ter ere van het 35-jarig jubileum van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’. Op 1 oktober viert soapdorp Meerdijk zijn 350-jarig bestaan en dat kan natuurlijk niet zonder Lucas.

Komt van Lucas gooit roet in het eten

En zoals altijd zorgt Lucas (Ferry) direct voor opschudding. Uit de beschrijving van de jubileumaflevering blijkt dat hij onverwacht verschijnt aan de feesttafel van Stefano en Valentijn. ‘Terwijl Stefano Sanders aan hun feesttafel een speciaal gerecht voor Valentijn Sanders serveert, gooit de komst van Lucas roet in het eten,’ klink het in de beschrijving van de aflevering. Of Tiffy Koster en hun soapzoon Wolf eveneens terugkeren, blijft nog geheim.

Nog meer oude gezichten

Lucas is trouwens niet de enige die voor reuring zorgt: ook de terugkeer van Charlie belooft spanningen in Meerdijk. Want naast Ferry maken ook Lieke van Lexmond, Ruud Feltkamp en andere vertrouwde gezichten hun comeback. Ferry nam in 2021 afscheid van de soap, samen met Cecilia Adorée (Tiffy), nadat hij het tijdens de coronaperiode niet zo nauw nam met de RIVM-regels. Destijds besloten RTL en de acteur in ‘goede harmonie’ uit elkaar te gaan.

Wil je alvast zien hoe de oude bekenden terugkeren in Meerdijk? Bekijk de eerste beelden hieronder!

BEELD: ANP