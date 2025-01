Ferry Doedens: ‘Helaas nog steeds niemand in mijn leven’

Tekst: Sabine Krouwels

Ferry Doedens prijst zich gelukkig in zijn huis, maar heeft nog niemand in zijn leven om deze fijne plek mee te delen. “Helaas,” vertelt hij deze week in Weekend. “Misschien komt dat in 2025. Ik sta er wel open voor.”

Ferry Doedens kon zijn woning kopen van zijn OnlyFans-verdiensten. Hij wordt daar elke dag heerlijk wakker, maar zonder een liefdespartner op het andere kussen. “Er is nog steeds niemand in mijn leven, helaas. Misschien komt dat in 2025 wel. Of niet. Ik sta er wel open voor, maar verder denk ik er niet zo veel over na.”

Verwachtingen

De acteur houdt zich voor dat het een zin heeft om hier al te veel over na te denken. “Als het komt, dan komt het, en anders niet, zeg ik altijd maar. Ik wil er niet te hoge verwachtingen van hebben of er veel mee bezig zijn.”

