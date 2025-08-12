Deze acteurs komen terug in Goede Tijden Slechte Tijden

Het nieuwe seizoen van Goede Tijden Slechte Tijden belooft spannend en nostalgisch te worden. Verschillende geliefde personages keren terug in Meerdijk.

De promo van Goede Tijden Slechte Tijden (GTST) toont ons dat we kunnen rekenen op emotie, confrontatie en onverwachte verhaallijnen.

Katja Schuurman keert terug als Jessica Harmsen

Begin 2025 keerde Katja Schuurman na 25 jaar terug in de rol van Jessica Harmsen. Haar comeback duurde slechts enkele weken: in totaal verscheen ze in 14 afleveringen, waarna haar personage Meerdijk weer verliet. De terugkeer werd enthousiast onthaald door fans, die genoten van het weerzien, maar haar snelle vertrek zorgde ook voor teleurstelling. Nu is ze weer in de promo te zien.

Lieke van Lexmond weer als Charlie Fischer

Lieke van Lexmond keert terug in de rol van Charlie Fischer. Ze speelde de rol oorspronkelijk van 2002 tot 2012 en groeide uit tot een publiekslieveling. In de promo is te zien hoe Charlie in gesprek raakt met Ludo Sanders en alleen de zin ‘De heer Sander himself’ roept al enthousiasme op.

Edwin Jonker komt terug als Richard

Edwin Jonker keert terug in de rol van Richard. Deze comeback past in een trend van reünies binnen het soapuniversum, waar eerder bijvoorbeeld Jef Alberts (Bartho Braat) een gastrol maakte.

Ruud Feltkamp keert écht terug als Noud Alberts

Ruud Feltkamp (Noud Alberts) was sinds 2006 een bekend gezicht in GTST, maar vertrok in 2018 om zich te concentreren op zijn onderneming in de techwereld. In april 2025 kondigde hij aan dat hij terugkeert naar Meerdijk: ‘Ik keer terug in GTST’. Hoewel velen dachten dat dit een 1 april-grap was, lijkt deze comeback nu toch serieus. In de reacties reageert een fan: ‘Ik wist het wel toen Ruud het plaatste op 1 april dat het geen grap was.’

Het nieuwe seizoen is vanaf donderdag 28 augustus op Videoland te zien en begint 1 september op televisie.

